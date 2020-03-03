الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي للمباريات

تسود حالة من القلق بين جماهير ومسئولي النادي الأهلي، حول نجم الفريق رمضان صبحي، والذي طالت مدة غيابه عن المباريات.

كما أثار موقف رمضان، غضب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي صرح خلال إحدى اللقاءات الصحفية، أنه لا يعلم موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وأفادت مصادر مقربة من النادي الأحمر، أن رمضان صبحي أمامه بعض الوقت، من أجل إستعادة كامل عافيته للمشاركة في المباريات.

وأضافت المصادر، أن رمضات سيعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية، في غضون 20 يوماً.

وتعرض رمضان لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في شهر ديسمبر الماضي، في إحدى تدريبات الفريق الأحمر.

وعانى رمضان من تأخر إلتئام التمزق، مما تسبب في تأخر عودنه للملاعب أكثر من اللازم.

كما تعرض لإجهاد في منشأ العضلة الضامة، والذي إدى لغيابه حتى الآن، وافتقاد الأهلي لجهوده في عدة مباريات حساسة خلال هذا الموسم.

وكان مدير منتخب مصر الأول محمد بركات، قد أبدى دهشته من الحالة الطبية لرمضان، وتأخر عودته للملاعب.