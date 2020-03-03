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عادل حمودة: مقال "أنا وكيسنجر" أفسد العلاقة بين "هيكل" و"السادات"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:03 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
مروة عبدالعزيز
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل كان يساند الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكتب البيان الاستراتيجي للحرب، لافتًا إلى أن مقال "أنا وكاسنجر" هو من أفسد العلاقة بين "الأستاذ" والسادات.

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين:" هيكل رأي أن السادات سارع بتحسين العلاقات مع الأمريكان بعد حرب أكتوبر، وكتب أن الحرب كانت عملًا عسكريًا نادرًا، ويصعب الاقتراب منه، ولكن النتيجة السياسية للحرب لم تكن بحجم الانتصار".

وتابع:" هيكل كان يرى أنه من الممكن أن تكون مكاسبنا أكثر بكثير بعد الحرب.. والسادات رأي أن الاستمرار في القتال ليس في مصلحتنا وهذا صائب".
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هيكل عادل حمودة الفجر السادات

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