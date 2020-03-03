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على غير المعتاد.. هداف أوروبا ليس ميسي وكريستيانو رونالدو !

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:13 ص
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ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
علي خلاف
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جرت العادة أن يتنافس الثنائي الأفضل في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف قارة أوروبا إلا أن الاعب تشيرو إيموبيلي نجم فريق لاتسيو الإيطالي تصدر القائمة.

قائمة هدافي قارة أوروبا

يتصدر الهداف القناص تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي قائمة هدافي قارة أوروبا حيث أحرز حتى الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإيطالي 27 هدفا.

ويتفوق إيموبيلي على نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو بفارق 6 أهداف وبفارق 9 أهداف عن ليونيل ميسي، الذي أحرز حتى الآن 18 هدفا فقط.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي قارة أوروبا النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي برصيد 25 هدفا، متقدما على منافسه ضمن "البوندسليغا" تيمو فيرنر بفارق 4 أهداف.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث بين هدافي أوروبا، بينما يتساوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع هداف الدوري الفرنسي ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في المركز الرابع بواقع 18 هدفا.

ويأتي في المركز الخامس في قائمة هدافي قارة أوروبا حلّ كل من وسام بن يدر (موناكو الفرنسي) ورميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي) وبيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال) وجيمي فاردي (ليستر سيتي) بواقع 17 هدفا لكل واحد منه
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