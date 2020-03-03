عادل حمودة: صحفيين كبار اشتكوا من هيكل لعبد الناصر (فيديو)



وأضاف، حمودة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "عندما ذهب عبدالناصر إلى جزيزة بروناي كان هناك عددًا كبيرًا من الصحفيين أكثر بريقًا من هيكل، كإحسان عبدالقدوس، حلمي سلام، ومصطفي أمين مؤسس مدرسة الخبر في الصحافة، وكثير منهم كانوا على علاقة بالحركة، ولكن حدث شيء ما عندما ذهب عبدالناصر إلى مؤتمر عدم الإنحياز، حيث كان هيكل شديد القرب من عبدالناصر، ومن هنا حدثت غيره من الصحفيين، وبرر عبدالناصر ذلك بقوله إن هيكل يمدنا بأخبار الوفود ".



كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن سبب شكوي كبار الصحفيين من الكاتب الصحفي الكبير محمد حسانين هيكل للرئيس جمال عبدالناصر.