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بعد التأهل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد.. موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:52 ص
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أرسنال
أرسنال
محمد الدمتناوي
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تمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز على نادي بورتسموث، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ملخص مباراة أرسنال وبورتسموث

افتتح التسجيل لمصلحة أرسنال اللاعب سقراط باباستاثوبولوس، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، ثم أضاف ادوارد نكيتياه الهدف الثاني في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

وبعد التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يستعد أرسنال لمواجهة فريق وست هام يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال ووست هام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و 13 تعادل و 6 هزائم.

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