صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

فجر أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة المهاجم الدولي البرتغالي العودة لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في أقرب وقت.

وقال الصحفي إيدو أجيري وهو صديق شخصي للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو خلال في تصريحاته لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني بعد الكلاسيكو: " كرستيانو رونالدو شعر بمودة كبيرة من الجماهير في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي قبل ساعة من انطلاق الكلاسيكو، شعر المشجعون بالجنون بعدما عرفوا أنه سيصل ليحضر المباراة، كريستيانو شعر بمودة كبيرة في مدريد، وأنا متأكد من أنه شعر برغبة العودة إلى الريال، لأنه مدريديستا حقيقي".

وأضاف الصحفي الاسباني:" هو حاليا يركز مع يوفنتوس الإيطالي وعلى دوري أبطال أوروبا حاليا، لا أعرف ماذا سيحدث بالمستقبل ولا أحد يعلم ،إنه سعيد في يوفنتوس الآن ويرغب في الفوز بدوري الأبطال، لكن أنا متأكد أنه شعر برغبة العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد".

يذكر أن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو قد حضر مباراة الكلاسيكو في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد لمؤازرة فريقه السابق ريال مدريد الذي حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.