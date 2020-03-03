Advertisements
Advertisements
Advertisements

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:20 ص
Advertisements
رونالدو
رونالدو
علي ماهر حلمي
Advertisements

فجر أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة المهاجم الدولي البرتغالي العودة لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في أقرب وقت.

وقال الصحفي إيدو أجيري وهو صديق شخصي للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو خلال في تصريحاته لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني بعد الكلاسيكو: " كرستيانو رونالدو شعر بمودة كبيرة من الجماهير في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي قبل ساعة من انطلاق الكلاسيكو، شعر المشجعون بالجنون بعدما عرفوا أنه سيصل ليحضر المباراة، كريستيانو شعر بمودة كبيرة في مدريد، وأنا متأكد من أنه شعر برغبة العودة إلى الريال، لأنه مدريديستا حقيقي".

وأضاف الصحفي الاسباني:" هو حاليا يركز مع يوفنتوس الإيطالي وعلى دوري أبطال أوروبا حاليا، لا أعرف ماذا سيحدث بالمستقبل ولا أحد يعلم ،إنه سعيد في يوفنتوس الآن ويرغب في الفوز بدوري الأبطال، لكن أنا متأكد أنه شعر برغبة العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد".

يذكر أن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو قد حضر مباراة الكلاسيكو في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد لمؤازرة فريقه السابق ريال مدريد الذي حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميسي محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو كريستيانو كرة القدم صديقة رونالدو ريال مدريد رياضة رونالدو جورجينا رودريجيز برشلونة اهداف رونالدو الكلاسيكو الدوري الايطالي الدوري الاسباني اخبار الريال مدريد اخبار الرياضة اجمل اهداف رونالدو

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ 34 دقيقة

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. رونالدو رفض 150 مليون يورو من ميلان

صديق رونالدو.. خطة ريال مدريد للانتقام من يوفنتوس

فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة غير متوقعة

الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

أبرز مواجهات كريستيانو رونالدو أمام الفرق الفرنسية بالأرقام في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status