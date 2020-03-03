الحكومة توضح خطوات التعامل مع مصاب "كورونا" (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حالات الاشتباه بفيروس كورونا تكون في المطارات أو داخل مصر، لافتًا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من يناير تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في المطارات المصرية.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"،: "يتم فحص أي قادم من الخارج به أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا العادية أو ارتفاع في درجات الحرارة،، خاصة إذا كان قادمًا من المناطق المنتشر بها المرض، وهي الصين وهونج كونج وتايوان، وحاليا 62 دولة في العالم أكدت وجود الفيروس بها".





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "يتم التعامل مع الشخص المشتبه فيه، وإذا كان في المطار ينقل لأقرب مستشفى حميات ليخضع للكشف الطبي، وأخذ عينات منه، وإرسالها إلى المعامل وتحليلها، وحتى الآن كل من تم إخضاعه لهذه الإجراء ثبت سلبية التحاليل".





واستكمل: تم إخضاع أكثر من 1500 مشتبه فيهم للفحص، وذلك نتيجة أن القواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية كانت متوفرة، وهي ارتفاع درجات الحرارة وأعراض تشبه الإنفلونزا"، لافتًا إلى أن الحالتين الإيجابيتين التي ظهرت في مصر هما لأجنبيان، أحدهما تم اكتشافه عن طريق الفحص والآخر تقدم بنفسه.