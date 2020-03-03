Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة توضح خطوات التعامل مع مصاب "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:24 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حالات الاشتباه بفيروس كورونا تكون في المطارات أو داخل مصر، لافتًا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من يناير تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في المطارات المصرية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"،: "يتم فحص أي قادم من الخارج به أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا العادية أو ارتفاع في درجات الحرارة،، خاصة إذا كان قادمًا من المناطق المنتشر بها المرض، وهي الصين وهونج كونج وتايوان، وحاليا 62 دولة في العالم أكدت وجود الفيروس بها".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "يتم التعامل مع الشخص المشتبه فيه، وإذا كان في المطار ينقل لأقرب مستشفى حميات ليخضع للكشف الطبي، وأخذ عينات منه، وإرسالها إلى المعامل وتحليلها، وحتى الآن كل من تم إخضاعه لهذه الإجراء ثبت سلبية التحاليل".

واستكمل: تم إخضاع أكثر من 1500 مشتبه فيهم للفحص، وذلك نتيجة أن القواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية كانت متوفرة، وهي ارتفاع درجات الحرارة وأعراض تشبه الإنفلونزا"، لافتًا إلى أن الحالتين الإيجابيتين التي ظهرت في مصر هما لأجنبيان، أحدهما تم اكتشافه عن طريق الفحص والآخر تقدم بنفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عامل مصاب تطبيق الحجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ حوالي 4 ساعات

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 9 ساعات

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن توفير مصل الإنفلونزا بالمستشفيات ومراكز التطعيمات

أستاذ أمراض صدر يكشف أعراض الأنفلونزا والفرق بينها وبين البرد

الطب الوقائي: "لو عندك الأعراض دي تبقى مصاب بـ كورونا" (فيديو)

الصحة العالمية تناشد بالابتعاد عن الحيوانات البرية لتجنب الإصابة بكورونا

"الوزراء" يكشف أخر مستجدات المصريين العائدين من ووهان (فيديو)

بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا في مصر.. ننشر خطة الصحة بالجامعات للتصدى للفيروس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

03:02 ص

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status