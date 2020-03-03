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صناعة الدواء توضح سبب ارتفاع الكمامات؟ (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، عضو غرفة صناعة الدواء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الكمامات الإقبال الشديد عليها، وهذه ثقافة من ضمن ثقافات الشعب المصري طالما هناك طلب يقل العرض ويزيد السعر.

وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" "مساء dmc"، الاثنين: "المشكلة مرتبطه بالاحتياجات وهوس فيروس كورونا وراء هذا الارتفاع، والزيادة الموجودة بحكم الطلب على السلعة، وهذه السلعة غير مسعرة تسعيرًا جبريًا".

وتابع:" ثقافة التخزين عند المجتمع المصري سببًا أخر من أسباب ارتفاع الأسعار، وونصح الناس بأنه لا داع لهذا القلق".
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الكلمات المفتاحية

الكمامات الطبيه الكمامات الصحة

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