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سامح شكري: لا مجال للإحباط من مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:48 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
كساب أحمد
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة الذي حدث برعاية كلًا من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، له قيمة معنوية، وعدم توقيع السودان وإثيوبيا عليه يجعله غير مكتمل. 

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن مطالبة إثيوبيا بإجراء بعد التعديلات المحدود على اتفاق واشنطن أمر وارد، مشيرًا إلى أن عدم توقيع السودان على الاتفاق جاء مراعاة لعدم حضور إثيوبيا الاتفاق.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه ليس هناك مجالًا للإحباط من مفاوضات سد النهضة، في ظل وضع هذه المفاوضات في قمة أولويات الدولة المصرية، للحفاظ على مصالحها. 
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الدولة المصريه التوقيع بالأحرف الأولى

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