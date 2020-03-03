سامح شكري: التدخلات التركية في ليبيا بالغة الخطورة على مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر انخرطت في مسار برلين في محاولة لحل الأزمة الليبية، بعد ركود لعدة سنوات، من خلال وقف الأعمال العسكرية، وبدأ المسار السياسي، مضيفًا أن تركيا والأطراف التي تسعى لجعل ليبيا مرتكز للجماعات الإرهابية، شيء له تأثير بالغ الخطورة على الأمن المصري، وسوف تتصدى القاهرة لذلك.





وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الاتفاق البحري الموقع بين حكومة طرابلس وتركيا لا يؤثر على المصالح المصرية، لكن الاتفاق الأمني يزيد من حدة الصراع في ليبيا ويؤثر على الأمن المصري، وهذا الاتفاق مرفوض من دول الجوار.





ولفت وزير الخارجية، إلى أن الاتفاق الموقع حكومة فايز السراج وتركيا لا يستند إلا الشرعية، خاصة أن الحكومة السراج حصلت على شرعية لآليات معينة ليست من بينها توقع اتفاقيات دولية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي باعتباره المؤسسة الأمنية الوحيدة في ليبيا المخول لها حمل السلاح، والمكلفة بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على الأمن في الدولة الليبية.