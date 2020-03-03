Advertisements
Advertisements
Advertisements

سامح شكري: التدخلات التركية في ليبيا بالغة الخطورة على مصر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:19 ص
Advertisements
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
كساب أحمد
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر انخرطت في مسار برلين في محاولة لحل الأزمة الليبية، بعد ركود لعدة سنوات، من خلال وقف الأعمال العسكرية، وبدأ المسار السياسي، مضيفًا أن تركيا والأطراف التي تسعى لجعل ليبيا مرتكز للجماعات الإرهابية، شيء له تأثير بالغ الخطورة على الأمن المصري، وسوف تتصدى القاهرة لذلك. 

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الاتفاق البحري الموقع بين حكومة طرابلس وتركيا لا يؤثر على المصالح المصرية، لكن الاتفاق الأمني يزيد من حدة الصراع في ليبيا ويؤثر على الأمن المصري، وهذا الاتفاق مرفوض من دول الجوار.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن الاتفاق الموقع حكومة فايز السراج وتركيا لا يستند إلا الشرعية، خاصة أن الحكومة السراج حصلت على شرعية لآليات معينة ليست من بينها توقع اتفاقيات دولية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي باعتباره المؤسسة الأمنية الوحيدة في ليبيا المخول لها حمل السلاح، والمكلفة بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على الأمن في الدولة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمر برلين ليبيا سامح شكري

أخبار تهمك

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ ساعة

عاجل.. فضيحة داخل مستشفى في كفرالشيخ (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

اتصالات عاجلة لمصر وتحذيرات.. ما هو اتفاق تركيا والسراج العسكري في ليبيا؟

مصر وفرنسا: الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا انتهاك لقواعد القانون الدولي

سامح شكري عن الاتفاق "الليبي التركي": لا يوجد مساس بالمصالح المصرية

اتفاق تركيا والسراج.. تزايد الرفض الدولي لهذه الاتفاقية

وزير الخارجية: اتفاق حكومة السراج وتركيا ليس له تأثير على مصر من الناحية الفنية

وزير الخارجية: اتفاق السراج وتركيا غرضه ترجيح كفة الإرهاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

03:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status