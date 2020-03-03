إخلاء سبيل 3 متهمين بـ"ثورة الغلابة" بدون تدابير إحترازية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية لثلاث متهمين، وإخلاء سبيلهم في القضية رقم 761 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"ثورة الغلابة" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.





والمتهمون هم كل من: شيرين سعيد حامد بخيت، ومصطفى عامر عبدالسلام عامر، وعلي أحمد علي إبراهيم الحيطي.





كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها تهمة الانضمام لجماعة أسست على غير أحكام القانون والتحريض على التظاهر والعنف والترويج لما يسمي بـ"ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر 2016 عن طريق نشر أخبار كاذبة.