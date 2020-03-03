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"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:51 ص
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الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، عن حقيقية إخلاء المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإخلاء لا علاقة له بالمرض، بل أن ذلك مسابقة تتم كل عام لتدريب الطلاب على إخلاء المدارس، وقت الأزمات كالحرائق، وغيرها وهذا مسابقة تتم كل عام.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" أمس الاثنين:"هذه مسابقة تتم كل عام ويتم تكريم المدرسة الفائزة، وذلك بعد تصوير الإخلاء فيديو وإرساله على سي دي مع وجود قوات الحماية المدنية، ومركز دعم واتخاذ القرار ويتم فحص كب فيديو وتحديد المدرسة الفائزة".

وتابع نائب وزير التعليم، أن هذه المسابقة موجود كل عام ولا علاقة لها بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لم يخرج عنها تعليمات بعطاء إجازات للطلاب بسبب المرض.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا مصر الفجر التعليم إخلاء المدارس

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