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"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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نفت نجوى عبدالمعطي، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، وجود حالة إصابة بفيروس كورونا داخل مدارس أكتوبر، مؤكدة أن الكلام المنتشر حول وجود حالات إصابة بين الطلاب ليس له أي أساس من الصحة.

وأشارت "عبدالمعطي"، في تصريحات خاصة إلي موقع الفجر أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية ضد هذا الفيروس بالمدارس، وشددت على النظافة داخلها، وتوعية الطلاب جيدا.

الجدير بالذكر أن حالة من القلق سادت بين بين المواطنين المصريين عقب انتشار فيروس كورونا والذي بدأ من دولة الصين وانتشر في أغلب الدول مرورا بمصر.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس "كوفيد 19" هو سلالة جديدة من ‏الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر، وتنتمي إلى عائلة فيروسات كورونا، وهي فصيلة واسعة الانتشار، تسبب ‏أمراضًا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد حدةً، مثل‏ ‏متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (‏MERS‏) التي يطلق عليها "كورونا" الشرق الأوسط، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد ‏الوخيم (السارس).
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