أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2020.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه العالمي

أسعار الدولار اليوم





خالفت أسعار الدولار التراجع العالمي في العملة الأمريكية لتواصل التعافي في البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.













توقعات أسعار الدولار





تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.





قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.





ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.





توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".





وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.5856 15.7149 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك مصر 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.58 15.68 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.58 15.68 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.59 15.69 سعر الدولار في بنك بلوم 15.59 15.69 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك SAIB 15.59 15.69 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك HSBC 15.59 15.69 سعر الدولار في المصرف العربي 15.60 15.70 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك عودة 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك المشرق 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.58 15.68 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.60 15.70 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.60 15.70 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.60 15.70 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.59 15.69 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 15.69 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.60 15.70







أسعار الدولار عالميًا:



