تركيا تعلن مقتل جندي جراء قصف سوري في إدلب





أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، مقتل جندي تركي جراء قصف للجيش السوري في مدينة إدلب، حسل ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وقالت قناة "تي آر تي" التركية، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم للجيش السوري في إدلب".





و منذ أسابيع تشهد محافظة إدلب معارك عنيفة، بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.





وكانت الدفاع التركية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية.





كما ذكرت في بيان رسمي أنه "تم إسقاط طائرتين من طراز سو – 24 تابعتين للجيش السوري"، مضيفة "تم تدمير 3 منظومات دفاع جوية تابعة للجيش السوري إحداها أسقطت طائرة مسيرة تركية".





وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق، أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوب الشرقي.





كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، حظر جميع أنواع الطيران، وتحديدا الطيران المسير، في شمال شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب.





وأكد البيان، على أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".



