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بعض حظر دخول المصريين لقطر.. "متحدث الوزراء"يرد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:30 ص
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مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
داليا الحسين
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حظر قطر دخول المصريين لبلادهم ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، رغم أنه لا يوجد إلا حالة واحدة في مصر لأجنبي قائلًا: "عندما اتخذت قطر هذا القرار مصر لم يكن لديها حالة إصابة بالفيروس"، موضحًا أن الإصابة الوحيد في مصر ظهرت أول مارس بينما اتخذت الدوحة القرار قبل هذا اليوم.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، إنه من المثير للسخرية أن دولة لديها إصابات بفيروس كورونا تمنع رعاية دولة ليس لديها إصابات من الدخول.

وحول الإجراءات التي سوف تتخذها مصر للرد على الدوحة قال: "من حق مصر أن تعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا تقرره السلطات المعنية".
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا الان إصابات كورونا

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