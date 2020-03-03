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إخلاء سبيل 12 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بضمان محل الإقامة.

وجاءت أسماء المتهمين المخلى سبيلهم كالتالي:

1. عماد أحمد عبدالرازق (ديرب)
2. أحمد محي الدين (ديرب)
3. أحمد عادل (ديرب)
4. محمود حامد (ديرب)
5. علي فوزي (ديرب)
6. عماد محمد السيد (بلبيس)
7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
12. حسام محمد عبدالعزيز (منيا القمح)

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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الكلمات المفتاحية

حوادث جماعة إرهابية إخلاء سبيل أخبار

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