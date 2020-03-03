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تعرف على اختصاصات الدائرة الثالثة في قضاء إداري

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم إلى ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر اختصاص معين من المنازعات.

وتنعقد الدائرة الثالثة "تراخيص" يوم الثلاثاء، من كل أسبوع.

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بالتالي:

1 - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر كافة المنازعات المتصلة بالعقود التي تكون الهيئة أو أجهزتها طرفًا فيها أيًا كانت الطبيعة القانونية للطرف الآخر وذلك كله في إطار الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بالنسبة لهذه المنازعات.

2 - طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدوائر.
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