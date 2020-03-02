البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام و"داو جونز" يسجل أكبر صعود يومي

واصلت البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر "داو جونز" أكبر صعود يومي في 11 عاماً.





وقادت قطاعات السلع الاستهلاكية والمرافق والعقارات مكاسب "ستاندرد آند بورز" مع ارتفاع يتجاوز 2.5 بالمائة لكل منهما، كما قفز سهم "آبل" بنحو 5.6 بالمائة ليقود مكاسب "داو جونز".





وجاء ارتفاع الأسهم الأمريكية بالتزامن مع زيادة آمال المستثمرين باتخاذ البنوك المركزية تدابير تحفيزية لتقليل تأثير الفيروس الصيني على الأسواق العالمية بعد أن شهدت أسوء أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية.





وتوقع البنك الاستثماري "جولدمان ساكس" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع المقبل، وخفض 100 نقطة أساس في إجمال العام الحالي.





كما تضاعفت توقعات المستثمرين حيال خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 100 بالمائة.





فيما قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنهما على استعداد لمساعدة الدول في التعامل مع الآثار المالية والصحية لفيروس كورونا.









وتراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين قفز الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة لمستوى قياسي.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 5.1 بالمائة ليسجل 26703 نقطة، وهو أكبر صعود يومي من حيث النسبة المئوية منذ جلسة 23 مارس 2009.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو4.6 بالمائة ليسجل 3090 نقطة.





وقفز مرشر "ناسداك" بنحو 4.5 بالمائة ليسجل 8952 نقطة.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 97.503.