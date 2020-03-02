Advertisements
Advertisements
Advertisements

شركة سيارات تضع الموظفين بالحجر الصحي بعد إكتشاف حالة كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:12 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements
وضعت شركة  للسيارت  نحو 150 من موظفيها قيد الحجر الصحي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة عامل لديها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة (بي إم دبليو) في بيان اليوم الاثنين، أن موظفا بمجموعة (ميونيخ ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج الطبي منذ عطلة نهاية الأسبوع، وأنه بحالة جيدة في ظل هذه الظروف.

ولفتت الشركة إلى أنها بادرت على الفور باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية موظفيها، من بينها أنها طالبت جميع زملاء الموظف المصاب الذين كانوا مخالطين له بالخضوع لعزل صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما تم إغلاق المباني التي تردد عليها الموظف المصاب وتعقيمها.

يذكر أنه تم حتى الآن تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا، فيما ينتشر فيروس كورونا الجديد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في 60 دولة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركة سيارات حالة كورونا الحجر الصحي

أخبار تهمك

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ أقل من ساعتين

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وإسبانيا

الصحة العالمية تكشف تفاصيل سلبية أول إصابة بالكورونا في مصر

تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

بغداد تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

تعرف علي أول رئيس دولة يوضع بالحجر الصحي بسبب فيرس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status