شركة سيارات تضع الموظفين بالحجر الصحي بعد إكتشاف حالة كورونا

وضعت شركة للسيارت نحو 150 من موظفيها قيد الحجر الصحي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة عامل لديها بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت شركة (بي إم دبليو) في بيان اليوم الاثنين، أن موظفا بمجموعة (ميونيخ ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج الطبي منذ عطلة نهاية الأسبوع، وأنه بحالة جيدة في ظل هذه الظروف.





ولفتت الشركة إلى أنها بادرت على الفور باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية موظفيها، من بينها أنها طالبت جميع زملاء الموظف المصاب الذين كانوا مخالطين له بالخضوع لعزل صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما تم إغلاق المباني التي تردد عليها الموظف المصاب وتعقيمها.





يذكر أنه تم حتى الآن تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا، فيما ينتشر فيروس كورونا الجديد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في 60 دولة حول العالم.