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حسن شاكوش يطلب من هاني شاكر السماح له بالغناء
الإثنين 02/مارس/2020 - 11:32 م
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مي مرسي
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خاطب المطرب حسن شاكوش، في نهاية حلقته الخاصة مع الإعلامي أحمد موسى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وطلب منه السماح له بالغناء ووصفه بـ"القدوة".
وتابع كلامه لهاني شاكر قائلا: "عايزين نشتغل تاني احنا اتعاقبنا وورايا مسؤليات ودى أول غلطة واتأسفنا".
وصرح "شاكوش" أنه قد مضى إقرار على أغانيه القادمة وأنه سيقدم فن نظيف وذكر قائلا: "أنا فاتح بيوت من أغاني المهرجانات ".
يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وتابع كلامه لهاني شاكر قائلا: "عايزين نشتغل تاني احنا اتعاقبنا وورايا مسؤليات ودى أول غلطة واتأسفنا".
وصرح "شاكوش" أنه قد مضى إقرار على أغانيه القادمة وأنه سيقدم فن نظيف وذكر قائلا: "أنا فاتح بيوت من أغاني المهرجانات ".
يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
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