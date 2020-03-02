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حسن شاكوش يطلب من هاني شاكر السماح له بالغناء

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:32 م
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شاكوش
شاكوش
مي مرسي
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خاطب المطرب حسن شاكوش، في نهاية حلقته الخاصة مع الإعلامي أحمد موسى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وطلب منه السماح له بالغناء ووصفه بـ"القدوة".

وتابع كلامه لهاني شاكر قائلا: "عايزين نشتغل تاني احنا اتعاقبنا وورايا مسؤليات ودى أول غلطة واتأسفنا".

وصرح "شاكوش" أنه قد مضى إقرار على أغانيه القادمة وأنه سيقدم فن نظيف وذكر قائلا: "أنا فاتح بيوت من أغاني المهرجانات ".

يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
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