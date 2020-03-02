سعاد صالح: طالبت بمنع الاختلاط في الحرم المكي بسبب التحرش





قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك إجماع على أن المرأة لا تؤم الرجال، لكن تؤم النساء فقط، وتقف في وسطهن.وأشارت "سعاد"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن المصلي قد يترك الصلاة، ويتأمل في جسد المرأة التي تؤمه، ولهذا هناك إجماع على عدم جواز إمامة المرأة للرجل، موضحة أن الشيطان يلزم الإنسان حتى في صلاته.وعن طواف الرجال والنساء في الحرم المكي معا، أوضحت أن الطواف شعيرة وضرورة، منوهة بأنها طالبت بتخصيص عدد من الساعات لطواف النساء، وساعات للرجال، مضيفة: "في ناس بيروحوا يحجوا ويتعمدوا يتحرشوا بالنساء"، معربة عن رفضها الاختلاط بين النساء والرجال في صلاة العيد.