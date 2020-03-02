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آمنة نصير تناشد الطرق الصوفية بمنع إقامة الموالد لعدم انتشار "كورونا"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:54 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة آمنة نصير، الاستاذة بجامعة الأزهر، إن العالم يمر بمحنة انسانية كبيرة في ظل أنتشار فيروس كورونا، لذلك لابد من اتخاذ اجراءات احترازية كبيرة، من خلال منع اقامة الموالد، لأنها تشهد ازدحام بشري كبير قد يساعد على انتشار الفيروس.

ناشدت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، قادة الطرق الصوفية بمنع الموالد، قائلة: "أرجوكم أوقفوا هذا النوع من الاحتفال، فإذا كانت السعودية أوقفت العمرة لمنع انتشار الفيروس، فوقف الموالد أولى".

وتابعت أن النفس البشرية عزيزة على الله، والحفاظ عليها ضروري للغاية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن إقامة الموالد والاذكار لمنع الامراض.
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مصر الطرق الصوفية اخبار

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