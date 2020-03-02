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قبل طرحها بـ24 ساعة.. حسن شاكوش يغني "عود البطل"

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:30 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
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استضاف الإعلامي أحمد موسى المطرب الشعبي حسن شاكوش في حلقة خاصة له من برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

وذكر بعض كلمات من أغنيته "عود البطل" منها "عود البنات عالي شقلبلي انا حالي يرخصلك الغالي يالي سحرتيلي عود البطل وانا لسه ياما هاشوف جايلك ومش مكسوف".

ومن المقرر طرح الأغنية غدا الساعه ال6 مساءا وهي توصف جمال المرأة ورقتها.
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الكلمات المفتاحية

عود البنات حسن شاكوش اغنية عود البطل احمد موسى

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