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سلطنة عمان تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:17 م
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علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
وكالات
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أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الإثنين، تماثل حالتين من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء من ضمن 6 حالات إصابة، وأن الحالات الأربع المتبقية في صحة جيدة وحالتهم مستقرة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: إن "2367 شخصًا يوجدون تحت إجراءات الحجر الصحي حاليًا 49 منهم في الحجر المؤسسي و2318شخصًا في الحجر المنزلي"، تقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

ولفت السعيدي إلى أنه مع تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس في السلطنة، يوم الاثنين الموافق 24 فبراير الماضي، ارتفع تصنيف المستوى الوبائي للاستعداد والاستجابة إلى طوارئ الصحة العامة، إلى المستوى الثالث، وهو تسجيل حالات مرضية وافدة من الخارج وكان من أهم الأولويات في هذه المرحلة هو الحد من حدوث نقل ثانوي للمرض ومنع حدوث انتشار مجتمعي للوباء، وكذلك التعرف على القادمين من الدول الموبوءة بالمرض، لتطبيق الحجر الصحي عليهم.

كما أشار إلى قيام السلطنة بتعلیق الطيران المباشر إلى كل من الصين وإيران، وكذلك تم تعليق رحلات الطيران السياحي من إيطاليا، كما يتم تطبيق الحجر الصحي لجميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطالیا، فيما تم رفع الحجر الصحي عن كل من: سنغافورة، واليابان.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا عمان سلطنة عمان

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