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حسن شاكوش: "الأغاني بتاعتي بتوصف جمال المرأة وحلاوتها"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:54 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
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قال حسن شاكوش في حوار خاص له مع الإعلامي أحمد موسى أنه اتضطر إلى إعادة 400 ألف جنيه للجماهير بعد منعه من الغناء ولم يكون عنده الوقت للسفر في البلاد الأخري للغناء ولكن بعد منعه اتضطر للسفر.

وأكمل قائلا: "اتضطريت "أسافر دبي والمغر وتونس ولبنان وأمريكا قريب" وذكر أن الأغاني الشعبي القديمة توضح مساوئ المرأة ولكن أغانيه توصف جمالها وحلاوتها وذالك عند حديثه عن أغنيته الجديدة"عود البطل".

وقد اوقف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر المطرب الشعبي حسن شاكوش عن الغناء ولكنه تحدى ذالك وأعلن هو وعمروكمال عن أغنيته الجديد"عود البطل".

يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
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