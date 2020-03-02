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حسن شاكوش عن هاني شاكر: "لو رفع اللي في رجله عليا دا زي والدي"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:41 م
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شاكوش
شاكوش
مي مرسي
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ذكر حسن شاكوش، يصف رئيس نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر قائلا: "لو رفع اللي في رجله عليا براحته ده زى والدي".

وقال "شاكوش"، خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتباهى بهاني شاكر رغم وقفه له من الغناء وعند ذكر اسمه في أي مكان يقول عنه "أمير الغناء العربي".

وأوقف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، المطرب الشعبي حسن شاكوش عن الغناء ولكنه تحدى ذالك وأعلن هو وعمروكمال عن أغنيته الجديد "عود البطل".
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