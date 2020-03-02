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حسن شاكوش"خش يا شاكوش يا جامد" هي التي دفعتني للغناء

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:04 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن بدايته في الغناء من خلال مقولة الجمهور "خش يا شاكوش يا جامد" وهي التي دفعته إلى الغناء.

وذكر "شاكوش"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تحمل كثيرا في بداية حياته وتقاعد في المنزل لمدة 3 سنين بعد طرده من نادي الإسماعيلي ثم بدأ بالغناء.
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