ما هو أول علاج صيني لفيروس الكورونا؟

استطاعت الصين تحقيق تقدمًا واضحًا في محاولات السيطرة على فيروس كورونا وسط انتشار الفيروس في دول العالم حيث يعمل فريق بحثي من أحد الجامعات الصينية على إنتاج علاج لفيروس الكورونا "العلاج بالبلازما"، طلبت الصين من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا في منتصف الشهر الماضي، التبرع بالدم حتى يتمكن العلماء من استخراج البلازما لعلاج الآخرين.





أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين قدمت العلاج بالبلازما لحوالي 245 مريضا بفيروس كورونا المستجد، في 28 فبراير، وكشفت نتائج التجربة تحسن 91 حالة فى المؤشرات التجارب السريرية والسيطرة على الأعراض.





التبرع بالبلازما

جمعت الصين 544 جرعة من البلازما من المرضى بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، لبدء العلاج بالبلازما للمرضى، وقال قوه يان هونج، المسئول في اللجنة الوطنية للصحة، في مؤتمر صحفي، إن العلاج بالبلازما أثبت أنه نجاحه وفعاليته.





أضاف وانج جوي شيانج مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة بكين، أن الباحثين حددوا الأجسام المضادة المحايدة ضد الفيروس في بلازما دم المرضى الذين شفوا، واستخلصها العلماء.





بداية التجارب

قال البروفيسور لو هونشو المدير المشارك لمستشفى مركز الصحة العامة بشنغهاي، إنه يوجد 184 حالة تخضع للعلاج من فيروس الكورونا منها 166 حالة متوسطة و18 شخصا فى حالات حرجة.





أضاف هونشو، أن المستشفى دشن عيادة خاصة لتقديم العلاج بالبلازما، وإنه يختار المرضى الراغبين فى التبرع، كما يخضع الدم للفحص للتأكد من عدم تلوثها بالأمراض.





أضاف هونشو، أنه علي ثقة أن هذا العلاج بالبلازما فعال للغاية مع المرضى، موضحا أنه لا يوجد أدوية أو أمصال أو مضادات حيوية للفيروس حتى الآن، وقد تستغرق عملية تطوير دواء جديد شهور أو أعوام.





تحت الاختبار

يرى وانج جوي شيانج مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة بكين، أن العلاج مازال تحت الاختبار لتحسين فعالية العلاج بالبلازما حيث أنشأت الصين فرق عمل خبير على المستويين الإقليمي والوطني لتحسين استخدام علاج البلازما.





وحث وانج على اختبار الأجسام المضادة في جسم الشخص الذي شفي من الفيروس قبل التبرع بالبلازما لضمان فعالية العلاج، كما تعمل اللجنة الوطنية للصحة مع السلطات الأخرى لتحفيز المرضى الذين شفوا على التبرع بالبلازما لعلاج مرضى آخرين.





جمع الجرعات

أشارت الصين، أنها جمعت أول عينة من البلازما النقية من مريض COVID-19 في 1 فبراير الماضي، وكان أول مريض أصيب في مستشفى في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى التي ضربها الفيروس، وأعلن شفائه، في 9 فبراير.





أكد أستاذ جامعى صينى، أن أطباء فى شنجهاى يعتمدون على بلازما التي يستخلصونها من دم المتبرعين الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد، تستخدم. البلازما في علاج مرضى الكورونا أخريين مضيفا أن النتائج البحثية للتجارب مشجعة.





توفى بسبب الفيروس أكثر 1868 شخصًا، وأصيب أكثر من 72 ألفا فى الصين

رصدت شنجهاى 331 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة.





منظمة الصحة العالمية

أكد خبير فى الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن استخلاص بلازما الدم فى فترة النقاهة من المرضى الذين شفوا هو أسلوب صحيح، وشدد على ضرورة منح التجارب السريرية الوقت الكافي لتحقيق أكبر استفادة من الجهاز المناعي.





أضاف الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح للصحفيين فى جنيف، أن استخلاص بلازما الدم من المرضى فى فترة النقاهة أثبتت أنها منقذة للحياة عند استخدامها لعلاج أمراض مواطنة أخرى مثل الدفتريا.





أوضح رايان، أن يقوم به الجلوبيولين مفرط المناعة (البلازما) يركز الأجسام المضادة داخل المريض عند تعافيه، لذلك نمنح هذه الأجسام المناعية للمرضى الآخرين لتحفيز أجهزتهم المناعية بكمية من الأجسام المضادة.