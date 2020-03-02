Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تشكر ولي عهد أبوظبي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:48 م
Advertisements
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
وكالات
Advertisements

قدم رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانون جيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، الشكر إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن دعمه المستمر في مكافحة فيروس كورونا بإيران.

وقال جيبريسوس: إننل "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه في جعل هذه المهمة ممكنة".

وذكر في تغريدة عبر حسابه الرمس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "رحلة التشارتر حطت في طهران منطلقة من مركزنا اللوجستي في دبي، وعلى متنها فريقنا والمستلزمات الطبية. ستساعد هذه الشحنة إيران على الاستجابة بشكل أسرع في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفاً "أشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم".

كما رحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها عرضت على إيران مساعداتها الطبية، وخاطب السلطات الإيرانية بالقول: "لدينا عدو مشترك الآن"، لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود في الكفاح ضد الفيروس باعتبار المتقرح الأمريكي "جسر سلام مهم للغاية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولي عهد أبوظبي ولي عهد منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا فيروس الصحة العالمية أبوظبي

أخبار تهمك

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعة و 20 دقيقة

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ولي عهد أبوظبي يقلد زعيمي إريتريا إثيوبيا وسام "زايد"

ولي العهد يغادر الإمارات.. ومحمد بن زايد يودعه

بومبيو يكشف عن تفاصيل لقائه بولي عهد أبوظبي

قادة السعودية يعزون ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي ولى العهد السعودى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

08:06 م

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

08:07 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status