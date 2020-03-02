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إقامة حجر صحي داخل حقل السلام للبترول بعد إكتشاف حالة كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:35 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر الاقتصادي
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طلبت وزارة الصحة من شركة الخالدة للبترول منع دخول أى أفراد إلى موقع حقل سلام، وكذلك إلغاء الخروج للإجازات للأفراد العاملين فى الموقع وذلك لحين اتخاذ كافة الإجراءات، فيما يشبة الحجر الصحي بعد إكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة من خلال الخطاب المرسل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" إلى البلاد، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية.
 

إقامة حجر صحي داخل حقل السلام للبترول بعد إكتشاف حالة كورونا
إقامة حجر صحي داخل حقل السلام للبترول بعد إكتشاف حالة كورونا
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