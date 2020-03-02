وكيل صحة قنا: 175 فريق طبي لتنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"



وتابع انه سيتم استقبال الحالات يوميا عدا الجمعة من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٣ عصرًا، مشيرًا إلى أن الكشف يتم ببطاقة الرقم القومي لجميع السيدات سواء من أهل قنا أو المغتربات.



وأشار إلى أنه في حال تبيّن اصابة إحدى السيدات بأىّ من الأمراض المقرر الكشف عنها يتم تحويلها مباشرة إلى إحدى مستشفيات الإحالة وهي (نجع حمادي العام - قوص المركزي - مركز الأورام - مستشفى الجامعة) لتلقى العلاج اللازم والمتابعة بها.



قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، انه تم اعداد ١٧٥ فريق طبى موزعين على ١٧٥ منشأة صحية على مستوى المدن والقرى لبدء فعاليات مبادرة "100 مليون صحة " للعناية بصحة المرأة.