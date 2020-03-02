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ترتيب الدوري الاسباني 2020 بعد انتهاء الجولة الـ26 | الريال يستعيد الصدارة من البارسا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:31 م
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ترتيب الدوري الاسباني 2020
ترتيب الدوري الاسباني 2020
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نقدم لكم متابعينا ترتيب الدوري الاسباني 2020 بعد انتهاء الجولة الـ26، حيث نجح ريال مدريد في استعادة صدارته لليجا على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

واستعاد الميرنجي صدارة ترتيب الدوري الاسباني 2020 بعد انتهاء الجولة الـ26، وذلك بعد فوزه الثمين على برشلونة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

وسجل هدفي المباراة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، في الدقيقتين 71 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 56 في قمة ترتيب الدوري الاسباني 2020، متفوقًا بفارق نقطة واحدة، عن غريمه التقليدي البارسا، صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة.

حل فريق إشبيلية في المركز الثالث، برصيد 46 نقطة، بعد فوزه القاتل على فريق أوساسونا بنتيجة 2/3، ثم فريق خيتافى برصيد 45 نقطة، بعد فوزه على مضيفه فريق ريال مايوركا بنتيجة 0/1.

وتراجع فريق أتلتيكو مدريد للمركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعد تعادله مع مضيفه فريق إسبانيول بنتيجة 1/1، ثم ريال سوسيداد في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة، بعد تخطيه فريق بلد الوليد بنتيجة 0/1.

ترتيب الدوري الاسباني 2020

1- ريال مدريد برصيد 56 نقطة.

2- برشلونة برصيد 55 نقطة.

3- إشبيلية برصيد 46 نقطة.

4- خيتافي برصيد 45 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد برصيد 44 نقطة.

6- ريال سوسيداد برصيد 43 نقطة.

7- فالنسيا برصيد 41 نقطة.

8- فياريال برصيد 38 نقطة.

9- غرناطة برصيد 37 نقطة.

10- أتليتك بلباو برصيد 34 نقطة.

11- ليفانتي برصيد 32 نقطة.

12- أوساسونا برصيد 31 نقطة.

13- ألافيس برصيد 31 نقطة.

14- ريال بتيس برصيد 30 نقطة.

15- بلد الوليد برصيد 29 نقطة.

16- إيبار برصيد 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو برصيد 25 نقطة.

18- مايوركا برصيد 22 نقطة.

19- ليغانيز برصيد 20 نقطة.

20- إسبانيول برصيد 20 نقطة.
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