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الدفاع الأمريكية: القوات بدأت في الأنسحاب من أفغانستان

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:14 م
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قوات أمريكية في أفغانستان
قوات أمريكية في أفغانستان
وكالات
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الإثنين، إنه أعطى الضوء الأخضر إلى كبير قادة القوات الأمريكية في أفغانستان؛ للبدء في سحب أولي للقوات من هناك، موضحاً أنه ليس متأكدا مما إذا كان الانسحاب بدأ.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "يتطلب أن يبدأ في غضون 10 أيام من التوقيع على اتفاق السلام مع حركة طالبان السبت".

كمتا أوضح أن قائد القوات الأميركية في كابول الجنرال سكوت ميلر، لديه صلاحية بدء سحب القوات إلى حد 8600 جندي من الإجمالي الحالي البالغ 13 ألفا، مضيفاً: "سوف نظهر حسن النية ونبدأ سحب قواتنا".

وفي نفس السياق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي: إنه "لا يوجد توقع بأن العنف في أفغانستان سوف يصل إلى الصفر سريعًا، بعد التوقيع على اتفاق السلام السبت".

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع أن يتراجع العنف"، ما يفضي إلى بداية مفاوضات سلام بين الجماعات الأفغانية، بما فيها طالبان بحلول العاشر من شهر مارس الجاري.

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الكلمات المفتاحية

القوات الأمريكية الدفاع الأمريكية أمريكا أفغانستان

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