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المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي: صامدون في مواجهة العدوان التركي.. وشعبنا يقف خلف جيشه

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:10 م
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المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي
المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي
أماني عزام
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قال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي: إن "فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا أمرًا طبيعيًا؛ لأنه جاء معاديًا للشعب الليبي ليدعم الجماعات الإرهابية المرفوضة من الشعب"، مشيرًا إلى أن ليبيا قامت بجهود كبيرة جدًا للتصدي للعدوان التركي وتدخلها السافر في الشأن الليبي.

وذكر "المريمي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هناك دول كثيرة ساعدت ليبيا في التصدي للعدوان التركي منها دول حوض البحر المتوسط مثل قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا، ولكن العمود الفقري في هذه الانتصارات هو الشعب الليبي وجيشه المظفر.

ولفت إلى أن الشعب الليبي فتح مراكز تطوع بالجيش لدعم قواته المسلحة في التصدي للعدوان التركي على ليبيا، مضيفًا:" نتابع يومًا بعد يوم الخسائر التي يلحقها جيشنا بأتباع أردوغان والجماعات الإرهابية المدعومة منه، وسنظل صامدون لحين إنهاء هذا العدوان بالكامل".

كما أوضح أن ليبيا تحارب الإرهاب نيابة عن العالم لأن الإرهابيين الموجودين داخل ليبيا يشكلون خطرًا على الجميع، مشيراً إلى أن كل هذه النجاحات يعود فضلها للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والدور السياسي للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والجولات المكوكية التي يجريها في عدد من الدول لتحيد الرأي العام الدولي والعالمي، للمطالبة بالتصدي للعدوان التركي.

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ليبيا تركيا المستشار الإعلامي العدوان التركي البرلمان الليبي البرلمان

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