هالة زايد تخضع لإجراءات الحجر الصحي في الصين

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور وصول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى مطار بكين، تم إخضاعها والوفد المرافق لها لكافة الفحوصات من خلال الحجر الصحي بالمطار، وكان في استقبالها سفير مصر لدى الصين.



ومن جانبها قالت وزيرة الصحة، إنها محملة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الصيني في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.



ومن جانبه وجه نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس جمعية الصليب الأحمر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على هذه اللافتة الطيبة، وتكليفه لوزيرة الصحة والسكان لنقل رسالة تضامن من مصر إلى الصين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الحكومة الصينية تهتم بزيارة الدكتورة هالة زايد، وأن هذه الزيارة لها أثر انسانيًا كبير على الجانب الصينى.



كما نقل شكر الرئيس الصيني إلى الشعب المصري حكومة وشعبًا، على كل ما قدمته مصر، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على مصر والتي تظهر دائمًا وقت الشدة، مشيرًا إلى قوة العلاقات الثنائية بن البلدين، موضحًا أن مصر كانت أول دولة عربية أفريقية شرق أوسطية فتحت سفارة لها في الصين عام 1956م.



كما أشاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضاءة المعالم الأثرية المصرية بعلم الصين، مؤكدًا على أن هذه لافتة إنسانية عظيمة لن ينساها الجانب الصيني، كما قدم الشكر على هدية مصر للصين من المستلزمات الطبية الوقائية والتي تعكس تضامنًا كبيرًا بين البلدين والقيادتين، معربًا عن تقدير القيادة السياسية الصينية لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا "إن الصديق وقت الضيق".