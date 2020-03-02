تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى





قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتابع استهلاك الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد على العدادات والتلاعب في العدادات بطرق مختلفة مثل الوصلة أو التلاعب في العداد مسبوق الدفع، معقبًا: "كلما تطورت التكنلوجيا تتطور طرق التلاعب".وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة تقوم بحملات متابعة وتفتيش ورقابة لمنع هذا الأمر، متابعا: "حال رصد الأمر يتم وضع آليات بالتعاون مع بعض الجهات مثل شركات الدفع الإلكتروني وشركات شحن العدادات لرصد أي تلاعب".وعن عقوبات المتلاعبين في عدادات الكهرباء قال: "يتم فسخ التعاقد وتحرير محضر لسرقة التيار الكهربائي، والمشترك يقع عليه مساءلة قانونية تصل إلى الحبس والغرامة".