خبير اقتصادي يكشف حجم الخسائر العالمية بسبب كورونا



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن الخسائر العالمية تقدر بـحوالي 3 ترليون دولار، وخسائر في البورصة وصلت إلى 264 مليار دولار بسبب كورونا.



وتابع: "الخسائر العالمية أثرت على البورصة المصرية حيث انخفضت 6% وبورصات عالمية أخرى، مشيرا إلى أن هناك تخوف من انتشار المرض بشكل أكبر".



ولفت إلى أن مصانع كثيرة في الصين أغلقت بسبب "كورونا"، متابعا: "بكين تسيطر على حوالي 40 % من حركة التجارة العالمية وأثره على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو".



ولفت خبير الاقتصاد والاستثمار إلى أن مصر أقل الدول تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا.



قال إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه هناك خسائر عالمية كثيرة في الاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا، متوقعا مزيد من الخسائر الاقتصادي العالمية إذا استمر فيروس كورنا في الانتشار وعدم السيطرة عليه.