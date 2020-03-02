وزير الإعلام يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ماساكي نوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية؛ حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية.





ورحب وزير الدولة للإعلام بالضيف، مشددًا على أهمية التعاون المصري الياباني في العديد من المجالات، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا في الفترة الحالية علي كافة الأصعدة.





وتضمن اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة ومنها دور وزارة الدولة للإعلام في رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وذلك بالمفهوم السياسي، والذي يعد أقرب منه من الجانب التنفيذي الإداري.





وأكد وزير الدولة للإعلام عدم المساس بالحريات الإعلامية؛ نظرًا أن العصر لم يعد يسمح بذلك، خاصة مع التطور المذهل في مجالات الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة، وأن الشفافية تعد مبدأ هام في التعامل مع الإعلام.





كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية التعامل الإعلامي الصحيح مع قضية انتشار فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول في توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر، وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح، وفي الوقت المناسب قبل إنتشار الشائعات والإجتهادات الخاطئة.





وأعرب السفير الياباني عن رغبته في تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر، خاصة أن هناك العديد من ممثلي الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة في مصر.





وأعرب السفير الياباني عن رغبته في تدخل وزير الدولة للإعلام للمساعدة في حل عدد من المشكلات المتعلقة خلال عمل هذه الوسائل الإعلامية في مصر، ووعده الوزير بالتدخل والعمل علي إزالة أية معوقات قد تواجه عمل الوسائل الإعلامية الأجنبية المقيمة في مصر بشكل عام، وتقديم كافة التسهيلات لهم للخروج بالرسالة الإعلامية في أفضل صورها.



