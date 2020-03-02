جولة محافظ الدقهلية والرقابة الإدارية في بني عبيد ودكرنس

كشفت جولة شنها ممحافظة الدقهلية اليوم برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق مركزي بني عبيد ودكرنس عن مخالفات بالجملة.



وخلال جولة محافظ الدقهلية قرر عزل مدير مستشفى الحميات بدكرنس لتدني المستوى ومكافأة مدير مستشفى الصدر وطاقم النوبتجية لحسن الأداء،وكذلك عزل مدير مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية بسبب تدني مستوى الأداء فيها.



وترأس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية يرافقه العميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل،أعضاء هيئة الرقابة الإدارية فريق عمل قام بتفقد مستشفى دكرنس العام للوقوف على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين عليها.



ووجه نائب المحافظ بالتخلص من الكهن والرواكد بالبيع والاستفادة من ثمن بيعها،والتخلص من النفايات الطبية الخطرة الموجودة بغرفة العناية المركزة ونقلها للاماكن المخصصة لجمعها،ورفع مستوى النظافة بالمستشفى.



كما تفقد نائب المحافظ مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بعد حضور طابور الصباح وألقى خلاله كلمة لتشجيعهم على التفوق مؤكدا لهم أنهم مستقبل وأمل مصر وأن القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما كبيرا وتمكنهم من تولي مناصب قيادية،وتم خلال الحملة العمل على حل عدد من شكاوي المواطنين والتعامل مع عدد من المشكلات بشكل فوري.



وشارك سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير العام المساعد في الحملة المكبرة واصطحبا معهما فريق عمل من مختلف القطاعات وقاموا بالمرور على عددا منها.



واسفرت الحملة عن غلق 44 منشأة طبية وغذائية وتحرير 126 محضرا واعدام 3 طن و40 كيلو أغذية متنوعة ضبط وتحرير العشرات من المخالفات لمنشآت غذائية وطبية ومخابز، وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.



ففي قطاع الصحة تم غلق 6 منشآت طبية خاصة بدكرنس لوجود مخالفات جسيمة،18 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة منها 10 منشآت بدكرنس،8 منشآت ببني عبيد،وتم تحرير 33 محضرا منها 19 لمنشآت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية وشملت 7محاضر بدكرنس،12 ببني عبيد.



كما تم تحرير 11 محضرا لصيدليات لوجود أدوية مستوردة منتهية الصلاحية منها 10 في دكرنس،وواحد ببني عبيد بالاضافة لتحرير 3 محاضر تجمع قمامة ببني عبيد،واعدام طن أغذية متنوعة لتغير في الخواص منها 143 كيلو بدكرنس،859 كيلو ببني عبيد،واحالة 60 موظف بمستسفيات ووحدات صحية بالمؤمنين.



وفي قطاع التموين، تم تحرير 71 محضر مخالفة منها في مجال المخابز تحرير44 محضرا لمخابز لبيع دقيق مدعم، ونقص في الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات،وتجميع دقيق وعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين.



وفي مجال الأسواق تم تحرير27 مخالفة تموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة،وبيع اسطوانات غاز بدون ترخيص،وعدم حمل شهادة صحية ووجود سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي،ومصادرة 12 دجاجة فاسدة،397 كيلو لحوم فاسدة متنوعة ومصادرة 23 شيكارة دقيق واسطوانة غاز منزلي.



وفي مجال الطب البيطري في بني عبيد تم المرور على المدرسة الثانوية الزراعية وتبين عدم اتباع قواعد الأمان الحيوي في عنبري الدواجن والتوجيه برفع كفاءة مزرعة المواشي واتباع قواعد الأمان،وتم التحفظ على 230 كيلو سردين مملح وسحب عينات منها وارسالها للمعمل للتحليل وسحب عينات من منتجات ألبان وجبن،كما تم تحرير 7 محاضر ل195 كيلو لحوم منها 3 محاضر لذبح خارج السلخانة،ومحضر لوجود لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمي.



وفي دكرنس قامت لجنة الطب البيطري بالمرور على 14 منفذ لتداول اللحوم ومنتجاتها وتحرير 6 محاضر باجمالي مضبوطات 263 كيلو منها 193 كيلو لحوم بقري صالح للاستهلاك الآدمي لكن بسبب الذبح خارج السلخانة،90 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اعدامها.



وفي قطاع الطرق تم توجيه معمل مديرية الطرق لأخذ عينات من طبقات الأسفلت بشوارع مركز بني عبيد (شارع مدرسة الحرية والجندي وشارع الإدارة التعليمية وشارع الشهيد وطريق الديسه وشارع النعيم بميت فارس ) بالإضافة إلي بعض الطرق والشوارع بمركز دكرنس وهي ( طريق عزبة توفيق والبياع وطريق الدنك وشارع السكة الجديدة بميت ضافر ) وجارى اجراء الاختبارات المعملية على عينات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتم مسح بعض الطرق بالجريدر بمركزي دكرنس وبني عبيد.



وفي مجال القوى العاملة تم المرور على 56 منشأة تبين وجود مخالفات لقانون العمل من ناحية حقوق العمال والسلامة والصحة المهنية وتم انذار عدد منها ومنحها مهلة شهرا لازالة المخالفات،وتمت التوصية بغلق منشأتين لوجود خطر داهم على المتواجدين والمترددين والمجاورين لهما.



وقامت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالمرور على عدد من القطاعات التي أسفرت عن تحرير 16 مخالفة مالية.



وفي قطاع المياه تم المرور على عدد من محطات معالجة المياه والمخابز والصيدليات والمطاعم والمحلات وتم أخذ عينات عشوائية وإرسالها إلى المعامل المتخصصة بالشركة لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه وتم وجود نقص في بعض المحطات وتم استكمالها في الحال وتبين تقاعس المقاول المكلف بإحلال وتجديد الفرعة الهابطة ببني عبيد وتم تكليفه بسرعة استكمال الأعمال بداية من صباح الغد.



وفي قطاع الكهرباء في مركز دكرنس تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحلات المخالفة لشروط التعاقد بالإضافة إلي تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لأحد صالات الجيم للألعاب الرياضية وتحرير محضر سرقة كهرباء ل2 شقة ومخزن بأحد الابراج السكنية ومحضر سرقة كهرباء لأحد محلات الجزارة،وفي مركز بنى عبيد تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لأحد الصيدليات بالإضافة إلى محل جزارة ومخبز بلدي.



وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم إحالة 2 من العاملين بالإدارة الاجتماعية بدكرنس للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالإضافة إلي إحالة القائمين على حضانة اقرأ بقرية نجير الي التحقيق لسحب الترخيص لوجود عدد من المخالفات وإحالة 2 من العاملين بوحدة ميت سويد الاجتماعية ببني عبيد الي التحقيق لتغيبهم عن العمل.