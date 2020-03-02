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تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من الضرائب لـ 13 أبريل

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 13 أبريل المقبل لتقديم ما يفيد التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجتمحمد قمر، الشهير ب"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.
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الكلمات المفتاحية

التهرب الضريبى الأغاني أيمن بهجت

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