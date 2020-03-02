Advertisements
Advertisements
Advertisements

لمواجهة كورونا.. ثلاث دول أوروبية تعلن تقديم مساعدت مالية لإيران

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلبنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الاثنين، أنالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عرضت مساعدات مالية بقيمة قدرها 5 ملايين يورو (5,6 مليون دولار) إلى إيران؛ للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

كما ذكر البيان أن الدول الثلاث ستوفر الدعم من خلال منظمة الصحة العالمية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى، موضحاً أنه سيتم إرسال مواد طبية إلى إيران، اليوم، بما في ذلك معدات للفحوص المخبرية وبدلات واقية للجسم وقفازات.

​هذا ووصل عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 66 حالة، وذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم الحكومة علي ربيعي أن الحدود الإيرانية مع العراق تبقى مفتوحة.

وأعلنت الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئیسي: إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، لافتاً إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مساعدة مالية كورونا فيروس كورونا إيران

أخبار تهمك

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تصدر قرارًا جديد يخص الدراسة ومباريات كرة القدم لمكافحة "كورونا"

"كورونا" في إيران.. ارتفاع حالات الوفاة وتعطيل المصالح العامة

إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 12 والإصابات 47

بسبب "كورونا".. إيران تفرض قيودًا على التنقل داخل البلاد

العراق يبلغ عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا

"كورونا" يلتهم رؤوس نظام إيران.. هل يتسبب في إسقاط الملالي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status