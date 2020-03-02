Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت 47% حتى عصر اليوم

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:55 م
Advertisements
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست
الفجر
Advertisements

أفاد مصدر رسمي إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بأن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت 47% حتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القدس، حسبما نقبت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتشهد إسرائيل اليوم، ثالث انتخابات تشريعية في أقل من عام، ستكون حاسمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي يكافح للبقاء في السلطة في ظل اتهامه بالفساد.

ومن المقرر أن يتوجه 6.4 ملايين إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع؛ لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة قبل أن تغلق المراكز أبوابها في الـ 22:00 بالتوقيت المحلي، حسب ما نقلت قناة "العربية".

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، قبل أسبوعين لمحاكمة بتهم فساد، إلا أن الاستطلاعات تفيد بأن شعبيته لا تزال مرتفعة، في مؤشر على أن السباق سيكون محموماً بين الليكود وتحالف أزرق أبيض الوسطي.

وأظهرت الاستطلاعات بأن أياً من الحزبين لن يتمكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلاً.

ولم يتمكن أي من الحزبين في انتخابات أبريل وفي سبتمبر الماضيين من تشكيل ائتلاف، علماً أنه من المحتمل أن تفرز انتخابات اليوم الإثنين، مأزقاً مشابهاً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

انتخابات الكنيست الكنيست إسرائيل

أخبار تهمك

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 16 دقيقة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 21 ساعة

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

"العدو الصهيوني" يقرر مصير نتنياهو في الانتخابات المقبلة

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية

استسلام أم فشل.. نتنياهو يدعو غانتس إلى الانضمام إليه وتشكيل "حكومة وحدة"

بيني غانتس يرفض اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل "حكومة وحدة"

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد المأزق السياسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status