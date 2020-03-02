إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت 47% حتى عصر اليوم

أفاد مصدر رسمي إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بأن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت 47% حتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القدس، حسبما نقبت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتشهد إسرائيل اليوم، ثالث انتخابات تشريعية في أقل من عام، ستكون حاسمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي يكافح للبقاء في السلطة في ظل اتهامه بالفساد.





ومن المقرر أن يتوجه 6.4 ملايين إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع؛ لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة قبل أن تغلق المراكز أبوابها في الـ 22:00 بالتوقيت المحلي، حسب ما نقلت قناة "العربية" .





وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، قبل أسبوعين لمحاكمة بتهم فساد، إلا أن الاستطلاعات تفيد بأن شعبيته لا تزال مرتفعة، في مؤشر على أن السباق سيكون محموماً بين الليكود وتحالف أزرق أبيض الوسطي.





وأظهرت الاستطلاعات بأن أياً من الحزبين لن يتمكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلاً.





ولم يتمكن أي من الحزبين في انتخابات أبريل وفي سبتمبر الماضيين من تشكيل ائتلاف، علماً أنه من المحتمل أن تفرز انتخابات اليوم الإثنين، مأزقاً مشابهاً.



