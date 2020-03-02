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ارتفاع خطر "كورونا" في الاتحاد الأوروبي إلى ثاني أعلى مستوى له

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:51 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
هديل هاشم
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أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مخاطر التقييم الحالية في ثاني أعلى مستوى لها بعد أن قالت رئيستها "أورسولا فون دير لين" إن المستوى قد ارتفع إلى أعلى من المعتدل.

ويأتي هذا مع انتشار المرض في معظم أنحاء أوروبا الغربية؛ حيث أبلغت البرتغال عن أول حالتين.

تشمل الحالات في البرتغال رجلًا سافر مؤخرًا إلى إيطاليا ورجل آخر عاد من إسبانيا، وكلاهما في المستشفى في بورتو.

ويثير انتشار الفيروس تساؤلات حول اقتصاد الاتحاد الأوروبي وإدارة منطقة شنجن الأوروبية المفتوحة الحدود وكذلك التسبب في مخاوف صحية.

لم تشهد مثل هذه الدرجة من النشاط في الاتحاد الأوروبي أزمة الهجرة في أوروبا في الفترة 2015-2016 والاضطراب المالي الذي حدث في الفترة ما بين عامي 2009 و2012، والذي تم فيه إنقاذ العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ونادرًا ما عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات استثنائية منذ تغلب الاتحاد الأوروبي على أسوأ مرحلة من أزمة ديونه في عام 2012.

سوف تسبق محادثات وزراء المالية اجتماعًا استثنائيًا لوزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة، وهو الثاني من هذا العام لتنسيق رد الفعل على فيروس كورونا.

وافق وزراء من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على تدابير مشتركة لمراقبة ومعالجة حالات فيروس كورونا في أراضيهم في اجتماع عقد يوم 13 فبراير.

منذ ذلك الحين، ارتفع عدد الحالات في إيطاليا، ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، وزاد عدد الحالات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

اتفق خبراء من دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على الاجتماع على أساس أسبوعي لتقييم الوضع وتنسيق التدابير الممكنة لتقييد السفر داخل منطقة شنجن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إن اجتماعا استثنائيا لوزراء الهجرة بالاتحاد الأوروبي قد يعقد يوم الجمعة؛ لمناقشة إدارة الحدود بشأن الأزمتين.

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الكلمات المفتاحية

مخاطر كورونا فيروس الاتحاد الأوربي

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