Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإمارات توضح حقيقة السماح لنزلاء فندقين مغادرة الحجر دون فحوصات

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أنها تنفي ما تداول بشأن السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق عليهم نظام الحجر الصحي، المغادرة دون إجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، بحسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

كما طلبت من المواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والمعلومات الخاطئة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويذكر أن دائرة الصحة أبوظبي، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، لشخصين من الجنسية الإيطالية، وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية، العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "وام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الصحة الإماراتية الصحة الحجر الصحي الإمارات

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعة

مصر تفقد إثيوبيا المناورة في أزمة سد النهضة بهذا الإجراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة الإماراتية: إصابة حالتين جديدتين بفيرس كورونا

عمان تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في النمسا

عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)

إجراءات بالمطارات وحالة تأهب.. أبرز استعدادات دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العمانية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status