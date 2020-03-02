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الإجراءات الاحترازية تكشف حالة إصابة بـ "كورونا" فى شركة بترول

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:28 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر الاقتصادي
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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل إنه نظرا للظروف التى تمر بها جميع الدول لوجود فيروس كورونا وكل ما يثار حوله ، فقد تم فرض إجراءات احترازية تخص صحة جميع العاملين بحقول شركة خالدة للبترول وكذلك بالمقر الرئيسى للشركة.

ومن خلال تلك الإجراءات تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس كورونا والتى تخص الخبير الأجنبى بالحقول.

وأكدت الوزارة، أنه تم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة المصرية.

وأكدت وزارة البترول إن جميع العاملين بالشركة يتمتعون بكامل الصحة والعافية وفى مقر أعمالهم ويتبعون جميع الإرشادات الصحية المتبعة عالميا فى مثل تلك الحالات، وفقا لتاكيدات الدكتور أحمد شيرين مساعد رئيس الشركة للشؤون الطبية .
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