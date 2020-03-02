إصابة طالب إثر سقوط زجاج على رأسه بمدرسة في الغردقة

أصيب الطالب محمود أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الاثنين، بمدرسة الفريق يوسف عفيفي، بمنطقة الأحياء في مدينة الغردقة، بعد سقوط لوح زجاجي على رأسه.





وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه في أثناء الحصة الأخيرة خرج المدرس عن الفصل، قبل انتهاء الحصة وحصلت حالة من الهرج بين الطلاب وبعضهم وفي أثناء ذلك سقط لوح الزجاج على رأس نجلي.



