Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة طالب إثر سقوط زجاج على رأسه بمدرسة في الغردقة

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:19 م
Advertisements
الطالب
الطالب
محمد طه
Advertisements
أصيب الطالب محمود أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الاثنين، بمدرسة الفريق يوسف عفيفي، بمنطقة الأحياء في مدينة الغردقة، بعد سقوط لوح زجاجي على رأسه. 

وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه في أثناء الحصة الأخيرة خرج المدرس عن الفصل، قبل انتهاء الحصة وحصلت حالة من الهرج بين الطلاب وبعضهم وفي أثناء ذلك سقط لوح الزجاج على رأس نجلي.

ولفت إلى أن هناك تسيب شديد في المدرسة.

وقال ولي أمر الطالب: لم يجد نجلي أحدا ينجده وهو غارق في دمه حتى مدير المدرسة، وقام زملائه باصطحابه إلى منزلهم ثم توجه إلى مستشفى الغردقة العام، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين أن هناك جرح قطعي بالرأس بلغ حجمه 6 سنتيمتر، وتم علاجه بـ6 غرز، وتم تحرير محضر بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طالب إعدادي الغردقة إصابة طالب

أخبار تهمك

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين

مصر تفقد إثيوبيا المناورة في أزمة سد النهضة بهذا الإجراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

02:33 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status