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إصابة طالب إثر سقوط زجاج على رأسه بمدرسة في الغردقة
الإثنين 02/مارس/2020 - 04:19 م
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محمد طه
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أصيب الطالب محمود أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الاثنين، بمدرسة الفريق يوسف عفيفي، بمنطقة الأحياء في مدينة الغردقة، بعد سقوط لوح زجاجي على رأسه.
وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه في أثناء الحصة الأخيرة خرج المدرس عن الفصل، قبل انتهاء الحصة وحصلت حالة من الهرج بين الطلاب وبعضهم وفي أثناء ذلك سقط لوح الزجاج على رأس نجلي.
ولفت إلى أن هناك تسيب شديد في المدرسة.
وقال ولي أمر الطالب: لم يجد نجلي أحدا ينجده وهو غارق في دمه حتى مدير المدرسة، وقام زملائه باصطحابه إلى منزلهم ثم توجه إلى مستشفى الغردقة العام، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين أن هناك جرح قطعي بالرأس بلغ حجمه 6 سنتيمتر، وتم علاجه بـ6 غرز، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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