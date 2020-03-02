عاجل.. السيسي يستقبل رئيس البرلمان النمساوي

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وزار رئيس البرلمان النمساوي، لوفجانج سوبوتكا، وعدد من رؤساء الجامعات النمساوية، والدكتور جورج شتيلفريد، السفير النمساوى بالقاهرة، جامعتي القاهرة وحلوان، مساء أمس الأحد، وتفقدوا كلية التربية الموسيقية وقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.



كما التقى رئيس البرلمان النمساوي، اليوم، شيخ الأزهر الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وقام بالأمس بزيارة للبرلمان المصري.



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس البرلمان النمساوي، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء ذلك وفق ما