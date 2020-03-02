برامج توعوية بالجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات في العديد من الجامعات.





وأشار "عثمان" إلى أن "بيت التطوع" بجامعة القاهرة، وهو أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية، يواصل استقبال طلاب كليات الجامعة لتوعيتهم بأضرار الإدمان، وأيضًا في كيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة التعاطي والرد على الاستفسارات.





وأوضح أنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة التي تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب منها مبادرة "خدعوك فقالو" لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وغيرها ومن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وكذلك مبادرة "حياتك تهمنا.. إحذر الفودو والاستروكس" لإبراز أضرار المواد المخدرة وخطورتها على صحة الطلاب.