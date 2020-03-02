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قدموا من إيطاليا على متن 3 يخوت: وضع أجانب في الحجر الصحي

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:31 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي، بأنه تم أمس الأحد 01 مارس 2020، وضع سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، قدموا على متن ثلاثة يخوت بمنطقة الحمامات الجنوبية، في الحجر الصحي، مشيرا إلى انه تم السماح لاثنين منهم بالمغادرة بعد ان وقع التاكد من انهما قادمان من مالطا، التى لم يقع تسجيل اصابات فيها.

وأوضح حدادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إخضاع هؤلاء الاشخاص (من جنسيات ايطالية وافريقية) القادمين من ايطاليا، للفحوصات اللازمة، رغم انه لم تظهر عليهم علامات الاصابة بفيروس "كورونا"، ووضعهم تحت الحجر الصحي على متن اليخوت وهم محل متابعة يومية.

وأكد أنه لم يتم إلى غاية اليوم الاثنين، تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بولاية نابل، قائلا إن المنظومة الصحية بالجهة "على اتم الاستعداد لمجابهة المرض في صورة التثبت من وجوده".

وبين المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي في ذات التصريحات، ان اللجنة الجهوية لليقظة والصحة بنابل اتخذت كافة الاجراءات اللازمة، وتواصل أعمال الرصد والتوقي بمختلف المؤسسات الصحية، واشار إلى إحداث نقاط عزل بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل، وبمختلف المستشفيات المحلية بكافة المعتمديات، بالاضافة الى توفير فريق إسعاف طبي متنقل للتدخل في حال الاشتباه بإصابة بفيروس "كورونا".
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